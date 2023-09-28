Ожидающий пятого ребенка Дмитрий Тарасов: "Не гонюсь за Джиганом"

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StarHit пишет, что футболист Дмитрий Тарасов и его жена модель Анастасия Костенко подвергаются шуткам от своих подписчиков, которые предполагают, что пара хочет превзойти многодетную семью Джигана и Оксаны Самойловой, которые воспитывают четырех детей. Ответив на эти предположения, Дмитрий заявил, что он, на самом деле, уже опередил популярного рэпера, так как хочет пятерых детей в своей семье.

Фото: thevoicemag.ru

Тарасов — 36-летний профессиональный спортсмен, уверенно заявил, что он не стремится сравнивать себя с кем-либо и живет своей собственной жизнью.

Подход Тарасова напоминает отношение его супруги, Анастасии Костенко. Анастасия тоже выросла в многодетной семье. Учитывая общие убеждения и бытовой опыт семей обоих супругов, неудивительно, что они оба приветствуют создать многодетную семью.

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