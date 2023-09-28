Телеведущая Настя Ивлеева поразила обнаженной фотосессией

Она активно делится откровенными снимками в социальных сетях, на которых предстает в сексуальных образах с минимальной одеждой. Недавно она опубликовала одну из самых сногсшибательных фотосессий в своем личном блоге.
На этих снимках Настя Ивлеева предстает в красном комплекте из стринг и кружевного бюстгальтера, едва прикрывающего ее грудь чашками в форме сердец. Съемка прошла на кровати в номере итальянского отеля.
Недавно Настя Ивлеева также появилась на красной дорожке Недели моды в Милане, а сейчас она наслаждается отдыхом на побережье Амальфи.
Ранее Настя призналась, что в апреле заметила набор лишнего веса и приняла решение бороться с ним путем занятий спортом и соблюдения диеты.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.