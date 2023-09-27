Киновед и кинокритик Александр Шпагин считает туманными перспективы у фильма "Брат-3", премьера которого планируется 23 ноября. Свое мнение он озвучил в беседе с "Москвой 24".
Специалист по кино напомнил о том, что завоевать любовь зрителей пытались и создатели картины "Бригада: Наследник", однако фильм получил массу негативных отзывов.
"Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене", — высказался Шпагин.
Киновед уверен, что часть аудитории придет на просмотр фильма, однако "вывеска сработает против и отпугнет значительное количество зрителей".
Ранее мы писали о мнении Виктора Сухорукова по поводу выхода картины "Брат-3".
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