Кинокритик Александр Шпагин предположил, как пройдет прокат фильма "Брат-3"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Киновед и кинокритик Александр Шпагин считает туманными перспективы у фильма "Брат-3", премьера которого планируется 23 ноября. Свое мнение он озвучил в беседе с "Москвой 24".

Фото: кадр из художественного фильма "Брат-2"

Специалист по кино напомнил о том, что завоевать любовь зрителей пытались и создатели картины "Бригада: Наследник", однако фильм получил массу негативных отзывов.

"Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене", — высказался Шпагин.

Киновед уверен, что часть аудитории придет на просмотр фильма, однако "вывеска сработает против и отпугнет значительное количество зрителей".

Ранее мы писали о мнении Виктора Сухорукова по поводу выхода картины "Брат-3".

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