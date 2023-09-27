Певица Наталья Гулькина рассказала, как планирует прийти в форму к 60-летнему юбилею

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Наталья Гулькина рассказала, что готовится к своему 60-летнему юбилею, поэтому уделяет много времени своим внешности и здоровью. Так, она отказалась от многолетней вредней привычки — употребления алкоголя.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

По ее словам, она хочет кардинально измениться к юбилею, поэтому начала заниматься спортом и правильно питаться. В ее рационе сейчас овощи, зелень, индейка и рыба. Во время гастролей артистка предпочитает заказывать одно из своих любимых блюд — лосося на пару с гарниром из брокколи.

"Мне нравится, когда я уезжаю на гастроли. Там не нужно ничего готовить. Всегда прошу, чтобы мне принесли лосось на пару и брокколи. На гастролях у меня самое правильное питание. А дома — да, могу похулиганить", — призналась певица.

Отказаться от алкоголя пришлось очень резко, но она не дает себе слабины и отказывается, даже когда предлагают близкие друзья.

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