Российский актер Денис Шведов заявил, что редко появляется на светских мероприятиях с диной, так как просто не любит их посещать. Об этом он рассказал в интервью журналу Hello!.
Он пояснил, что хоть все это "не его история", он старается бывать на кинопремьерах. И если с женой, Александрой Розовский, у него совпадают графики, то он берет ее с собой. Однако ни ему, ни супруге нет дела до домыслов.
"Можно быть абсолютно святым, а люди будут говорить о тебе все что угодно", — объяснил актер.
При этом он не осуждает своих друзей и коллег за то, что они делятся своей личной жизнью в соцсетях. По его словам, он с удовольствием читает их блоги. Но сам он не умеет этого делать, поэтому прекратил попытки.
Шведов легко принял свалившуюся на него славу и всегда с удовольствием фотографируется с поклонниками.
Ранее он рассказал, как прошли съемки в сериале "Иванько".
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