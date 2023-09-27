Актер Денис Шведов не любит ходить на светские мероприятия

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Денис Шведов заявил, что редко появляется на светских мероприятиях с диной, так как просто не любит их посещать. Об этом он рассказал в интервью журналу Hello!.

Фото: prt scr youtube.com/Антон Штейн

Он пояснил, что хоть все это "не его история", он старается бывать на кинопремьерах. И если с женой, Александрой Розовский, у него совпадают графики, то он берет ее с собой. Однако ни ему, ни супруге нет дела до домыслов.

"Можно быть абсолютно святым, а люди будут говорить о тебе все что угодно", — объяснил актер.

При этом он не осуждает своих друзей и коллег за то, что они делятся своей личной жизнью в соцсетях. По его словам, он с удовольствием читает их блоги. Но сам он не умеет этого делать, поэтому прекратил попытки.

Шведов легко принял свалившуюся на него славу и всегда с удовольствием фотографируется с поклонниками.

Ранее он рассказал, как прошли съемки в сериале "Иванько".

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