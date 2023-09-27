Блогер Настя Ивлеева показала, как прошла фотосессия в прозрачном платье

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева посетила показ Marni в рамках моды в Париже. Также же она прошлась по улицам города в прозрачном белом платье, под которым были только трикотажные трусы.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

Блогер отказался от лифчика и похвасталась голой грудью. При этом сверху она накинула разноцветный кардиган.

Артистка после похудения на 14 кг радует публику откровенными фотографиями. До этого она продемонстрировала "до/после", показав как сильно "разодралась весной". Однако уже к началу весны смогла привести себя в прекрасную форму.

Также звезда соцсетей рассказала, что всерьез задумывается об увеличении груди, так как после получения ее пышная грудь также стала меньше.

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