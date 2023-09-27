Названа причина, почему Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская львица Светлана Бондарчук подала в Симоновский районный суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом Федором. Однако на фоне прошедших семи лет с развода для многих стали непонятны причины такого решения.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Супруги разошлись еще в 2016 году, без скандалов и истерик. Как потом рассказывала сама Светлана, они с бывшим мужем смогли обо всем договориться. Так, по ее словам, Федор должен перечислять определённую сумму средств, но не ежемесячно, а после выходов проектов.

Журналистам StarHit удалось выяснить, что в настоящее время Светлана требует расторгнуть старое соглашение о разделе имущества. Как выяснилось, причина очень проста.

"Бондарчук существенно нарушил пункт соглашения в части не перечисления денежных средств", — заявили в Симоновском районном суде.

Однако звездный адвокат Сергей Жорин не уверен, что суд пойдет навстречу Светлане, так как в статье 38 семейного кодекса "о разделе общего имущества супругов" есть пункт о сроке давности — 3 года. Безусловно, есть множество нюансов, однако правозащитник не верит, что этому делу дадут ход.

Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук подала иск в суд на бывшего мужа.

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