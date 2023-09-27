Певец Сергей Лазарев рассказал, каким видит будущее своих детей

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец, участник конкурса "Евровидение", Сергей Лазарев рассказал, что не видит для своих детей будущее артистов. По его словам, он не хочет, чтобы их постоянно сравнивали со звездным отцом. Такое мнение он выразил в интервью teleprogramma.pro.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Лазарев уверен, что на фоне его популярности сына и дочь постоянно будут связывать его именем. В любом случае пойдут слухи, что он якобы "пихает" или "продвигает" своих наследников. Таким образом будет обесцениваться их труд, что соответствующим образом повлияет на их психику и самооценку.

"Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей", — поделился музыкант.

Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году, сына ему подарила суррогатная мать. Она же впоследствии стала мамой и дочери артиста, Анны.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев ходит в фитнес-зал 2 раза в неделю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.