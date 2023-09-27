Виктория Боня отреагировала на новость о проверке МВД: "Мое имя продается как горячие пирожки"

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что Виктория Боня — телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", столкнулась с требованиями подписчиков проверить ее на уплату налогов. Согласно сообщениям СМИ, МВД России отреагировало на этот призыв и Викторию могут привлечь к ответственности по статье "Мошенничество".

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Виктория ответила в своем Telegram-канале, называя это все бредом и подтвердила, что в ее сообщении с ссылкой на приватный телеграмм-канал было указано, что если количество подписчиков снизится, она не будет публиковать послеоперационные фотографии согласно своим правилам. Боня уверена, что она никого не обманула и даже просила тех, кто не является сторонником ее канала, отказаться от подписки.

"Я в медиа индустрии нахожусь уже 16 лет и знаю все, что касается того, что несет за собой ответственность о мошенничестве. Очередная утка и не более того!",-говорит Виктория Боня.

Некоторые подписчики всё же выразили опасения относительно условий подписки на канал, указав на то, что взимаемая Викторией плата в 1300 рублей не является единоразовым платежом, а автоматически продлевается каждый месяц. Эта подробность вызвала определенное недовольство среди подписчиков, некоторые из которых утверждают, что важные условия были указаны мелким шрифтом или были не достаточно очевидными.

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