Певица Анна Асти представила свой лейбл Fenix Music

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что певица Анна Asti и ее команда представили новый музыкальный лейбл Fenix Music. Генеральным менеджером Анны является ее муж — Станислав Юркин. Аsti описывает команду своего нового лейбла как собрание акул шоу-бизнеса. Каждый из создателей уже имел опыт работы со звездами и достижения в медийной сфере: генеральный директор Сергей Красненко сотрудничал с Лолитой, Ольга Лотова имела опыт работы с такими артистами, как Сергей Лазарев, Рамиль, Big Baby Tape, Kizaru и другими.

Фото: Личный аккаунт Анны Асти в Instagram

Они считают себя единой командой, не разделяющейся на "больших" и "маленьких" артистов. Каждый из них — творческая личность со своими вокальными способностями и репертуаром. Fenix Music начинает свою работу с Анны Asti, Лолиты, Элджея и других артистов (контракты с многими звездами уже находятся в процессе подписания).

Название дебютного альбома Анны не является прямой аллегорией к новому лейблу. Они выбрали концепцию и смысл, которые они хотят передать всему миру, а возрождающаяся из пепла птица феникс — символичное отображение того, чем они занимаются в музыкальной индустрии.

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