Спустя год рассекречено имя младшей дочери певца Джо Джонаса и звезды "Игры Престолов" Софи Тернер

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас, которые в настоящее время находятся в процессе развода после четырех лет брака, стали родителями дочек дважды. Они стали родителями год назад, когда у них родилась вторая дочь, имя которой они не раскрывали все это время. Однако недавно стало известно, что они назвали свою дочь Дельфиной, сообщает издание Page Six. Эта информация стала известна из документов об опеке, которые оказались в распоряжении издания.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cg0U07iNEr1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Однако, несмотря на скандальное расставание, они, по-видимому, остаются преданными родителями и защитниками частной жизни своей дочери.

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