Квартиры или бизнес: что не поделили Федор и Светлана Бондарчук

2:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что после давнего развода у Светланы и Федора Бондарчука возникли споры относительно раздела имущества. Судя по открытым источникам, за годы брака они сумели накопить значительное состояние, включая недвижимость и прибыльные проекты.

Фото: Личный аккаунт Светланы Бондарчук в Instagram

Один из возможных объектов спора - загородный коттедж на Рублевском шоссе, который называется домом в Раздорах. Это здание было многократно реконструировано и оформлено Светланой и Федором лично, они заказывали декоративную посуду из Узбекистана и ковры из Парижа. Однако ни режиссер, ни телеведущая почти не проживали там после развода - все они оставили сыну Сергею. В 2018 году его стоимость была оценена почти в 400 миллионов рублей, сейчас цена может быть еще выше.

Также стоит упомянуть о квартире на Патриарших прудах, которую в семье называли "запасной". Эта квартира, площадью 300 квадратных метров, куда Светлана переехала после развода, но у звезды возникли проблемы с хранением ее многочисленной одежды и ей пришлось арендовать соседнюю квартиру для хранения гардероба. Цена этой квартиры может превышать 200 миллионов рублей.

Одним из самых тайных объектов недвижимости была элитная квартира на Мосфильмовской улице. Больше никаких подробностей о ней не разглашалось, за исключением того, что она просторная и роскошно обставлена. Рядом с этой квартирой проживают другие знаменитости, такие как телеведущая Ксения Бородина и певица Сати Казанова. Стоимость этой просторной трехкомнатной квартиры превышает 100 миллионов рублей.

Кроме недвижимости, у бывших супругов был совместный бизнес. Например, Светлана владела 30% долей в одном из ресторанов Бондарчука, также она является владелицей бистро "Березка" и фитнес-клуба. Относительно бизнеса Федора Бондарчука, основанного им в Петербурге, все еще остаются некоторые вопросы. Он вложил значительные средства в строительство кинотеатра "Великан Парк" в Александровском саду, но затем был исключен из списка собственников из-за неисполнения обязательств. Недавно комплекс был выставлен на продажу по цене в 4 миллиарда рублей, однако пока никто не приобрел его.

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