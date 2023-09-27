Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волгоградский аэропорт может получить название "Сталинград"
Русские хакеры обрушили украинскую систему документооборота
ВСУ на Херсонском направлении перевели водителей в стрелки из-за больших потерь
AFP: в Танзании истребили 5 млн птиц в целях защиты рисовых полей
Чулпан Хаматова ещё до начала спецоперации вела себя странно
Производители устройств для потребления никотина лишились московских льгот
Токсиколог Кутушов: 6 простых способов почистить легкие в домашних условиях
Финконсультант Гордиенко: постоянная экономия не может помочь разбогатеть
Врач Еделев рассказал о пике заболеваемости коронавирусом

Квартиры или бизнес: что не поделили Федор и Светлана Бондарчук

2:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что после давнего развода у Светланы и Федора Бондарчука возникли споры относительно раздела имущества. Судя по открытым источникам, за годы брака они сумели накопить значительное состояние, включая недвижимость и прибыльные проекты.

Квартиры или бизнес: что не поделили Федор и Светлана Бондарчук
Фото: Личный аккаунт Светланы Бондарчук в Instagram

Один из возможных объектов спора - загородный коттедж на Рублевском шоссе, который называется домом в Раздорах. Это здание было многократно реконструировано и оформлено Светланой и Федором лично, они заказывали декоративную посуду из Узбекистана и ковры из Парижа. Однако ни режиссер, ни телеведущая почти не проживали там после развода - все они оставили сыну Сергею. В 2018 году его стоимость была оценена почти в 400 миллионов рублей, сейчас цена может быть еще выше.

Также стоит упомянуть о квартире на Патриарших прудах, которую в семье называли "запасной". Эта квартира, площадью 300 квадратных метров, куда Светлана переехала после развода, но у звезды возникли проблемы с хранением ее многочисленной одежды и ей пришлось арендовать соседнюю квартиру для хранения гардероба. Цена этой квартиры может превышать 200 миллионов рублей.

Одним из самых тайных объектов недвижимости была элитная квартира на Мосфильмовской улице. Больше никаких подробностей о ней не разглашалось, за исключением того, что она просторная и роскошно обставлена. Рядом с этой квартирой проживают другие знаменитости, такие как телеведущая Ксения Бородина и певица Сати Казанова. Стоимость этой просторной трехкомнатной квартиры превышает 100 миллионов рублей.

Кроме недвижимости, у бывших супругов был совместный бизнес. Например, Светлана владела 30% долей в одном из ресторанов Бондарчука, также она является владелицей бистро "Березка" и фитнес-клуба. Относительно бизнеса Федора Бондарчука, основанного им в Петербурге, все еще остаются некоторые вопросы. Он вложил значительные средства в строительство кинотеатра "Великан Парк" в Александровском саду, но затем был исключен из списка собственников из-за неисполнения обязательств. Недавно комплекс был выставлен на продажу по цене в 4 миллиарда рублей, однако пока никто не приобрел его.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Последние материалы
На Ставрополье планируется создать приложение для борьбы с наркоторговлей
Уфа возглавила рейтинг самых многочисленных городов Башкирии
Делом о «картофельной смерти» во Владивостоке занялись следователи
Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива
Гонорары уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились
Терапевт Тихомирова: дефицит воды в организме ведёт к снижению когнитивных способностей
Директор газовой компании нанимал несуществующих сотрудников на Ставрополье
Рестайлинговый УАЗ "Патриот" получит дизель и шестиступенчатую механику
Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
Пассажирам самолёта вернули деньги за билеты из-за издающей звуки собачки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников