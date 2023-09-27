Гонорары уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Доходы поп-певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина*, которые в настоящее время проживают в Израиле со своими детьми, сократились.По словам их промоутеров, заработок Максима Галкина за выступления за рубежом значительно снизился — со 150 тысяч евро (примерно 15,3 миллиона рублей) до 50 тысяч евро (около 5,1 миллиона рублей). Они обосновали это сокращение тем, что в Европе стендап-комики обычно получают около 25 тысяч евро (примерно 2,57 миллиона рублей) за концерт. Сергей Лавров, организатор концерта, прокомментировал, что изначально выступления Галкина вызывали любопытство у украинских эмигрантов, но со временем интерес угас.

Фото: Openverse

Что касается Аллы Пугачевой, дистрибьюторы заявили, что она не выступает за границей из-за своего высокого концертного гонорара, который установлен в размере 350 тысяч евро (примерно 36 миллионов рублей). Эта цена считается слишком высокой для многих, особенно во времена экономического кризиса, из-за чего даже состоятельным людям сложно оправдать такие расходы.

*Минюст включил в список физлиц-иноагентов.

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Галкин* подешевел втрое Пугачева просит дорого собираются возвращаться в Россию