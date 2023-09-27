Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле предоставила обоснование своим выступлениям на корпоративных мероприятиях в России.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В интервью, когда ее спросили о том, как она относится к выступлению перед олигархами и политиками, она ответила: "Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — "там не буду выступать, а здесь — буду", — сказала Вайкуле, отметив, что "почти никогда" не знала, у кого будет выступать на корпоративе.

Вайкуле также упомянула, что она "почти никогда" не знала заранее, кто будет присутствовать на корпоративной вечеринке.

Ранее Лайма Вайкуле изложила условия своих визитов в Россию, заявив, что она никогда не вернется. Она выразила тоску по духу 1990-х годов, когда были надежда, вера в перестройку, вера в лучшую жизнь и поиск истины. Однако она добавила, что, по ее мнению, она, возможно, больше не доживет до такого времени, что привело ее к личному решению никогда не возвращаться в Россию.

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