Российская певица Анна Калашникова рассказала, с какими проблемами столкнулась при обслуживании своей испанской недвижимости. Об этом пишет "МК".
Калашникова отметила, что настоящие время за её квартирой следит агентство, через которое она ее приобретала. Однако почти три года недвижимость была без присмотра, потому что ни у кого не было ключей.
"Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира", — заявила Калашникова.
В итоге звезда смогла передать ключи представителям агентства, чему несказанно рада. Она пояснила, что за квартирой нужен уход — в Испании очень влажно, к тому же она находится у моря. Чтобы не появилось грибка или плесени, жилье нужно проветривать.
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