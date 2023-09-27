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Певица Анна Калашникова рассказала, как оккупанты забирают квартиры в Испании

1:05
Шоу-бизнес

Российская певица Анна Калашникова рассказала, с какими проблемами столкнулась при обслуживании своей испанской недвижимости. Об этом пишет "МК".

Певица Анна Калашникова рассказала, как оккупанты забирают квартиры в Испании
Фото: @ annakalash

Калашникова отметила, что настоящие время за её квартирой следит агентство, через которое она ее приобретала. Однако почти три года недвижимость была без присмотра, потому что ни у кого не было ключей.

"Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира", — заявила Калашникова.

В итоге звезда смогла передать ключи представителям агентства, чему несказанно рада. Она пояснила, что за квартирой нужен уход — в Испании очень влажно, к тому же она находится у моря. Чтобы не появилось грибка или плесени, жилье нужно проветривать.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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