Модель Алёна Шишкова рассказала, почему решилась на липосакцию после анорексии

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Алёна Шишкова сделала себе липосакцию рук и овала лица после того, как в начале года лечилась в клинике от анорексии и булимии. Поклонники не оценили ее шага, в связи с чем ей пришлось рассказать о причинах своего решения.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

По словам Шишковой, вопрос о том, почему она сделала такую операцию стал самым популярным за последнее время. Что неудивительно, ведь буквально недавно она раскрыла миру свои заболевания в виде анорексии и булимии, при которых никак не могла набрать вес.

"Во-первых, я вылечилась и больше не страдаю. Во-вторых, я сделала операцию не для того, чтобы похудеть. За несколько месяцев пребывания в ЦИРПП (Центр изучения расстройств пищевого поведения) я набрала 15 кг, и она распределились неравномерно", — начала свой рассказ Алена.

По ее словам, "жировыми ловушками" стали верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная область, и доктор смог грамотно перераспределить жир. То есть внешне модель никак не изменилась.

"Разве что второй подбородок исчез, а овал лица стал четче", — заявила Шишкова.

Ранее мы писали, что Алёна Шишкова сделала липосакцию после анорексии.

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