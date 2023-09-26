Певица Виктория Дайнеко рассказала, как песни влияют на состояние артиста

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Виктория Дайнеко в беседе с "Пятым каналом" рассказала, что песни имеют мистическое влияние на артиста.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

По словам исполнительницы, грустные треки отнимают у певцов личное счастье. Поэтому Дайнеко старается писать оптимистичные треки. Она отметила, что в ее творчестве возникают грустные композиции только в том случае, когда у нее действительно возникают трудности в жизни.

"В целом, если у меня, например, все хорошо на душе, я не выбираю грустные песни о любви, потому что я действительно считаю, что они могут сбываться", — сказала артистка…

Более того, Дайнеко сравнила музыкальные композиции с мантрами — она предполагает, что композиции с определенным настроением могут запрограммировать человека на определенные события.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.