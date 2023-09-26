Милохин объяснил свой быстрый отъезд из Москвы

Российский блогер Даня Милохин объяснил свое стремительное возвращение в Дубай после краткого трехдневного визита в Москву. В интервью Мадонне Мур он рассказал, что его решение снова покинуть Россию было продиктовано страхом перед призывом в армию, которого требовала Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета".
Милохин выразил свою обеспокоенность, сказав: "Всего через день Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале сообщение о том, что она хочет, чтобы я пошел в армию в качестве демонстрации моей любви к Родине. Это безмерно напугало меня, и это вывело бы из себя любого. Следовательно, я принял решение вылететь самым ранним доступным рейсом".
Блогер добавил, что сейчас он испытывает чувство спокойствия, и признался: "Я беспокоился, что они могут помешать мне покинуть Россию, но, к счастью, этого не произошло".
Милохин также поблагодарил за поддержку друзей, которые способствовали его быстрому отъезду, включая рэпера Алишера Моргенштерна*
*был признан иностранным агентом в Российской Федерации.
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