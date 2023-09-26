Певица Манижа показала, как восстанавливается после родов

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Манижа показала свою фигуру через два месяца после родов. В своих соцсетях она пообещала, что будет публично демонстрировать процесс восстановления.

Фото: Instagram

Она заявила, что уже через 10 дней должна появиться на сцене, поэтому будет открыто показывать свою подготовку в блоге.

"Пожалуйста, не путайте эти тренировки с фитнесом для "похудения" или "возвращения формы". Мой физкомплекс именно для голоса. Всегда помним про бережное отношение к себе, консультации с вашим доктором, индивидуальные обстоятельства — диастаз, орущий ребенок, отсутствие желания — и самое главное: вы никому ничего не должны", — написала артистка.

Певица Манижа родила дочь 23 июля 2023 года от режиссера Ладо Кватании. Малышку назвали Оливией.

Ранее мы писали, что Федор Бондарчук пришел на премьеру фильма "Повелитель ветра" с супругой Паулиной Андреевой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.