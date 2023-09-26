Поэт Владимир Ильичев рассказал, как Алла Пугачева смогла стать популярной

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что Алла Пугачева умела "разрывать шаблоны", благодаря чему и сумела стать известной в СССР. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.RU.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Он отметил, что в то время на фоне большого количества солистов различных филармоний и участников вокально-инструментальных ансамблей можно было выделить два явления — Аллу Пугачеву и группу "Машина времени".

"Первая рвала все шаблоны советской эстрады, вторые открыли целое направление в молодежной музыке", — сказал поэт.

Он познакомился с Примадонной лично в то время, года в качестве музыканта подрабатывал в гостинице "Ленинград". Она ему предложила стать бэк-воклаистом в ее команде на репетиционной базе ДК "Москвич". Но их сотрудничество не привело ни к чему хорошему, так как Ильичев не захотел "стоять за спиной Примадонны и быть элементом декорационного оформления сцены".

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