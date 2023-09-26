Раскрыта сумма заработка Гуфа на продаже одежды

Недавно были раскрыты финансовые подробности российского рэпера Guf, настоящее имя которого Алексей Долматов, и его доходы от продажи одежды и аксессуаров под собственным брендом Lugang. Теперь эта информация доступна в финансовом отчете на Rusprofile. Гуф основал компанию "Lugeng" в 2017 году и в настоящее время владеет 26-процентной долей участия в компании. Бренд предлагает широкий ассортимент продукции по ценам от 340 рублей до 11 тысяч рублей. Сюда входят такие предметы, как наклейки, чехлы для телефонов, носки и различные предметы одежды, включая панамы, спортивные костюмы и футболки.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

В 2022 году стало известно, что общая выручка бренда составила 38 миллионов рублей, а прибыль — 657 тысяч рублей.

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Стали известны детали громкого развода рэпера Гуфа.