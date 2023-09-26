Директор Бориса Моисеева заявил, что отказался от денег Пугачёвой

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Директор умершего год назад Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что 27 сентября на Троекуровском кладбище в Москве состоится торжественное открытие памятника артисту. Продюсер отметил в интервью "Московскому комсомольцу", что не забывал об обещании, которое дал сам себе, несмотря на нападки.

Фото: "Boris Moiseev at Laima Rendez Vous Jurmala 2017" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам собеседника издания, это будет скульптура из бронзы в полный рост. А продумано будет всё в стиле Бориса Михайловича.

Горох добавил, что советовался с Аллой Пугачёвой по поводу памятника, а Примадонна даже предлагала финансовую помощь.

"Но я от неё отказался, потому что для меня было важнее получить какие-то ценные советы, поскольку до конца жизни она была с Борисом на связи и всегда ему помогала", — заявил директор.

Он сообщил, что с уехавшей из РФ певицей виделся лично в Юрмале в июле. И она во многом с ним согласилась.

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Умер Борис Моисеев