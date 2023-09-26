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Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как прошел выход Костомарова на лед в Сочи

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Шоу-бизнес

Российская актриса Лиза Арзамасова, супруга фигуриста Ильи Авербух, высказалась по поводу выхода Романа Костомарова в протезе на лед. Свое мнение она выразила в блоге.

Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как прошел выход Костомарова на лед в Сочи
Фото: Стоп-кадр с видео, Telegram-канал RT

Олимпийский чемпион после ампутации всех конечностей учится заново ходить. После выписки из больницы он серьезно занялся своим здоровьем. В августе он впервые вышел на лед и выступил в шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

Недавно с протезом на руке Костомаров оказался на льду. Лиза Арзамасова с восторгом восприняла его выход.

"Любимые и самые красивые! Зал всегда приветствует стоя!" — написала Арзамасова про Костомарова.

Ранее мы писали, что певица Юлианна Караулова отправилась на отдых в Турцию.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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