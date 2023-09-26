Названы артисты, у которых хуже всего продаются билеты на концерты

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Среди артистов, у которых плохи дела с продажей билетов на концерты, оказались Игорь Николаев, Лолита Милявская, Алена Свиридова, Сати Казанова и Ирина Круг. Об этом сообщает "КП".

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

При этом, есть и те, кто с легкостью выступает с аншлагами. Так, одним из рекордсменов этой осени стал Александр Розенбаум. Билеты на его 14 концертов с 19 октября по 5 ноября продаются на ура.

У молодого исполнителя Jony дела идут еще лучше — за месяц до своего стадионного концерта он продал почти все 33 тысячи билетов.

Неплохо идут дела у SHAMAN, Ани Лорак и Сергея Лазарева. Все дешевые билеты почти раскуплены.

Ранее певица Ани Лорак заявила о своей особой миссии.

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