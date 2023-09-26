Лолита Милявская наглядно показала, как мошенники разводят людей на билеты

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и артистка Лолита Милявская призвала своих поклонников быть бдительными при покупке билетов на концерты. По ее словам, аферисты выставляют завышенный ценник.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В своем блоге исполнительница записала видеообращение с предостережением для своих фанатов. Так, вместе со своим организатором гастролей Игорем Грановским они решили выяснить, как продаются билеты на концерты звезды. На одном из сайтов цены оказались в два раза выше. При этом она попросила Грановского заказать два билета на их фамилии.

"Ему позвонили с какого-то странного номера и сказали, что он не оплатил билеты. Игорь попросил на Милявскую скидку по пенсионному удостоверению. В ответ он услышал: "Пошел ты на!" Хочу, чтобы вы, когда покупали билеты, были максимально аккуратны!" — обратилась телезвезда к своим фанатам.

При это что-либо сделать с такими сайтами почти невозможно, так как мошенники успевают нажиться до того, как до них доберется Роскомнадзор. Она попросила поклонников быть бдительными и помнить, что мошенники промышляют не только банковскими картами, но и концертными билетами.

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