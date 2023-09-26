Актер Олег Басилашвили вспомнил, как Данелия не хотел его брать в "Осенний марафон"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист СССР Олег Басилашвили признался, что его не хотели брать в кинофильм "Осенний марафон", который впоследствии стал его визитной карточкой. По его словам, ему помогла помощница режиссёра Георгия Данелии Елена Судакова.

Фото: prt scr youtube.com/ещёнепознер

Олег Басилашвили вспомнил, что до него режиссер перепробовал массу замечательных актеров, однако его ассистентка уже тогда решила, что роль Бурыкина должен сыграть "артист из Ленинграда Басилашвили".

"Он от меня отказывался. В его представлении я был элегантным красавцем и пройдохой из "Служебного романа". Тогда ассистентка пошла на риск и вызвала меня, сказав, что меня ждут на пробы. Знала, что у Данелии мягкий и добрый характер, и он не откажется. Георгий Николаевич безумно растерялся при встрече со мной, потому что никуда меня не вызывал. Но, не желая смутить меня, пригласил в кабинет. Приготовили камеру. И меня сняли, на все про все ушло 20-30 минут", — вспоминает 89-летний артист.

Так, Олег Басилашвили уверен, что ролью в "Осеннем марафоне" обязан именно Елене Судаковой.

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