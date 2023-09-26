Певица Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса" и скрыла факт проживания в Москве

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Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ скрыла тот факт, что 16 лет прожила в Москве, чтобы стать участницей немецкого "Голоса".

Фото: prt scr youtube.com/The Voice of Germany - Offiziell

На слепых прослушиваниях 35-летняя артистка покорила всех членов жюри исполнением песни "Truth Hurts" американской рэперши Lizzo. К ней повернулись все наставники — братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла.

В беседе с ними она отметила, что приехала из Китая прославлять родную культуру.

"Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее, — отметил Ронан Китинг. — Буду рад видеть тебя в своей команде".

Но Ян Гэ решила, что будет в команде Ширин Дэвид.

В своем блоге она опубликовала фрагмент выступления, чем немало удивила своих друзей и коллег из России. Так, в восторге осталась модель Мария Миногарова.

Ян Гэ родилась в Пекине, но приехала по обмену учиться в Россию на переводчика. Впоследствии она поступила на режиссерско-актерский факультет во ВГИК к мастеру Валерию Рубинчик и Сергею Соловьеву.

Китаянка приняла участие в таких кинопроектах, как "Экипаж", "Матильда", "Притяжение" и в сериале "Звоните ДиКаприо!". А в 2019 году заняла четвертое место в российском "Голосе".

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