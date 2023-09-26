Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ скрыла тот факт, что 16 лет прожила в Москве, чтобы стать участницей немецкого "Голоса".
На слепых прослушиваниях 35-летняя артистка покорила всех членов жюри исполнением песни "Truth Hurts" американской рэперши Lizzo. К ней повернулись все наставники — братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла.
В беседе с ними она отметила, что приехала из Китая прославлять родную культуру.
"Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее, — отметил Ронан Китинг. — Буду рад видеть тебя в своей команде".
Но Ян Гэ решила, что будет в команде Ширин Дэвид.
В своем блоге она опубликовала фрагмент выступления, чем немало удивила своих друзей и коллег из России. Так, в восторге осталась модель Мария Миногарова.
Ян Гэ родилась в Пекине, но приехала по обмену учиться в Россию на переводчика. Впоследствии она поступила на режиссерско-актерский факультет во ВГИК к мастеру Валерию Рубинчик и Сергею Соловьеву.
Китаянка приняла участие в таких кинопроектах, как "Экипаж", "Матильда", "Притяжение" и в сериале "Звоните ДиКаприо!". А в 2019 году заняла четвертое место в российском "Голосе".
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