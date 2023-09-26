Дочь Юлии Началовой показала, как выглядит в короткой юбке

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина решила пойти по стопам звездной матери и стать певицей. Свои наряды она тщательно выбирает не только для сцены, но и для прогулок. Так, она опубликовала фото в ярко-красном костюме-двойке.

Фото: prt scr youtube.com/Александр Панаетов

Вера Алдонина в свои 16 лет выглядит прекрасно, о чем ей незамедлительно написали подписчики. На снимке она позирует на фоне клумбы с цветами, в мини-юбке и укороченном жакете. Ее образ дополнили объемная укладка, легкий макияж и черные замшевые туфли.

По ее словам, так она сфотографировалась после выступления. Пользователи Сети отметили внешнее сходство юной певицы со звездной матерью.

Сама Алдонина призналась, что ее не пугают и не раздражают сравнения с Юлией Началовой, а, наоборот, придают сил.

Ранее мы писали, как прошел праздник по случаю дня рождения младшего сына Рудковской и Плющенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.