Продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко отметили большой праздник — их младшему сыну Арсению исполнилось три года. Звездная мать показала в своем блоге, как они отметили это событие в кругу близких.
Огромная гостиная была украшена золотыми шарами, в центре висел шар в виде цифры три. Для именинника приготовили большой торт, украшенный ягодами и тремя свечами.
Яна появилась на празднике в длинном наряде золотого оттенка, а мальчик предстал в футболке и шортах лимонного цвета.
Продюсер помогла своему наследнику задуть все свечи и спросила, сколько лет ему исполнилось. "Три", — скромно ответил малыш. Яна подвахтила его на руки и стала радостно качать.
Под постом знаменитости отметился близкий друг семьи Филипп Киркоров, он поздравил Арсения от всей своей семьи. Много теплых слов написали и поклонники звездной четы.
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