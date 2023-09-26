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Яна Рудковская показала, как прошёл праздник в честь трехлетия сына

1:04
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко отметили большой праздник — их младшему сыну Арсению исполнилось три года. Звездная мать показала в своем блоге, как они отметили это событие в кругу близких.

Яна Рудковская показала, как прошёл праздник в честь трехлетия сына
Фото: Личный аккаунт Яны Рудковской в Instagram

Огромная гостиная была украшена золотыми шарами, в центре висел шар в виде цифры три. Для именинника приготовили большой торт, украшенный ягодами и тремя свечами.

Яна появилась на празднике в длинном наряде золотого оттенка, а мальчик предстал в футболке и шортах лимонного цвета.

Продюсер помогла своему наследнику задуть все свечи и спросила, сколько лет ему исполнилось. "Три", — скромно ответил малыш. Яна подвахтила его на руки и стала радостно качать.

Под постом знаменитости отметился близкий друг семьи Филипп Киркоров, он поздравил Арсения от всей своей семьи. Много теплых слов написали и поклонники звездной четы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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