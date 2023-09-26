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Певец Григорий Лепс рассказал, как пятая точка помогает добиться успеха

Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс считает пятую точку секретом успеха. Об этом он заявил в беседе с "Пятым каналом".

Певец Григорий Лепс рассказал, как пятая точка помогает добиться успеха
Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

Лепс объяснил, что необходимо сидеть на "заднице" и делать свое дело ради достижения высот.

"Так называется все, что связано в той или иной степени с ростом любого движения, любого направления, любой музыки, любого занятия", — объяснил певец.

Он объяснил также, что важно не останавливаться, ведь порой получается не сразу. И даже если никто не верит, важно продолжать дело. Артист должен делать то, что считает нужным, учитывая быстротечность времени.

"Труд. Только трудиться, только работать — это самое, самое главное. Ну воздастся любому. Если он по-настоящему чего-то хочет добиться, то обязательно добьется. Но для этого, еще раз повторюсь, нужна пятая точка", — поделился музыкант.

Григорий Лепс начал свою музыкальную карьеру в 1992-м году. Свой первый альбом он выпустил в 1995-м году, а через три года Алла Пугачева позвала его на свое шоу "Рождественские песни". В 2022 году он получил звание народного артиста России.

Ранее Григорий Лепс рассказал о вечности русской культуры.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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