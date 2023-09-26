Лечившаяся от анорексии Алёна Шишкова сделала липосакцию рук

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Алёна Шишкова сделала очередную пластическую операцию спустя месяц после выписки из больницы. Издание StarHit опубликовало ролик из клиники, где бывшая девушка Тимати была на приеме у врача.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Специалист заявил, что была проделана липосакция овала лица и верхней части руки. По его словам, все прошло отлично и следов вмешательства совсем не видно. Сообщается, что операция состоялась еще два месяца назад.

В конце августа Алёна Шишкова рассказывала, что в течение восьми лет боролась с булимией и анорексией. Ей приходилось обращаться в разные клиники, где помогают людям с пищевым расстройством. В апреле ее состояние стало критичным, так как она весила 45 кг и постоянно падала в обморок. В итоге она легла в одну из больниц и набрала там 15 кг.

При этом блогер попросила не смеяться над ней и не считать эти проблемы надуманными, так как булимии и анорексия — это серьезные расстройства, с которыми тяжело бороться самостоятельно. Таким людям необходимо поддержка и помощь.

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