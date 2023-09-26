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Критик Сергей Соседов объяснил, почему Лазарева* гнилая актриса

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался про сбежавших из России знаменитостях. В этот раз он поделился своим мнением о Татьяне Лазаревой.

Критик Сергей Соседов объяснил, почему Лазарева* гнилая актриса
Фото: prt scr youtube.com/Лера в Большом Городе

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева после начала СВО на Украине сбежала в Европу, откуда принялась критиковать Россию и граждан этой страны. На фоне антироссийских выпадов ее внесли в список иностранных агентов. По мнению Сергея Соседова, поведение Лазаревой не вызывает удивления, поскольку она вращается в гнилой среде, где также обитают Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и прочие.

"Лазарева вращается в кругу таких же как она: это шоу-бизнес… актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. "Мы же такие концерты давали, нам платили копейки, содержали всю страну. Какой доход мы давали казне". Они это обсуждают и верят, что так и было. Считают, что они соль земли, приносили прибыль, содержали страну. И что без них России будет плохо, что в их лице Россия "уехала", и теперь России нет, или она осталась нищая, пьяная. Уж кто бы говорил про пьянство", — заявил Сергей в беседе с изданием "СтарХит", намекая на алкоголизм Татьяны.

По словам Соседова, Россия ничего не потеряла от того, что 57-летняя Лазарева покинула страну. Он также отметил, что Татьяна уже давно перестала быть профессионалом и подобных ей ведущих в России — полно.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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