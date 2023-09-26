Певица и бизнесвумен Наталья Фриске снова оказалась в том медучреждении, где делала ЭКО. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.
Она стала мамой в апреле прошлого года, на свет появилась ее дочь Луна. Отцом девочки стал парикмахер Александр Титов, с которым певица не общается. На днях Фриске вновь отправилась в ту клинику, где занималась своим репродуктивным здоровьем. Поклонники сочли, что она вновь хочет прибегнуть к процедуре ЭКО.
"После процедуры ЭКО очень важно следить за своим здоровьем, так как проводилась гормональная терапия", — заявила звезда соцсетей.
Сестра Жанны Фриске пережила несколько неудачных беременностей, после чего решилась на ЭКО. По ее словам, подготовка и сама процедура стоили ей около 800 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Наталья Фриске отправилась с малышкой в путешествие за границу.
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