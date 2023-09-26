Наталья Фриске пришла в клинику обсудить ЭКО

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и бизнесвумен Наталья Фриске снова оказалась в том медучреждении, где делала ЭКО. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.

Фото: личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм

Она стала мамой в апреле прошлого года, на свет появилась ее дочь Луна. Отцом девочки стал парикмахер Александр Титов, с которым певица не общается. На днях Фриске вновь отправилась в ту клинику, где занималась своим репродуктивным здоровьем. Поклонники сочли, что она вновь хочет прибегнуть к процедуре ЭКО.

"После процедуры ЭКО очень важно следить за своим здоровьем, так как проводилась гормональная терапия", — заявила звезда соцсетей.

Сестра Жанны Фриске пережила несколько неудачных беременностей, после чего решилась на ЭКО. По ее словам, подготовка и сама процедура стоили ей около 800 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Наталья Фриске отправилась с малышкой в путешествие за границу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.