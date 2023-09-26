Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Долгое время остававшийся в стороне от публичной жизни известный российский композитор Игорь Крутой прервал недавно своё молчание.

Фото: https://openverse.org/image/fbb87266-e915-4215-b250-1ea10d908998?q=игорь%20крутой

Артист опубликовал редкие фотографии встречи с тренером Татьяной Тарасовой, которая вынуждена передвигаться на инвалидной коляске из-за проблем со здоровьем.

69-летний музыкант сообщил, что они поделились друг с другом успехами и проблемами, также он получил напутствие больше писать музыки, а в ответ пожелал здоровья.

Увидев опубликованные снимки, поклонники начали активно комментировать изменения во внешности композитора. Многие обратили внимание на то, что Крутой сильно похудел и выглядит теперь совершенно не так, как раньше.

Ранее певец Олег Газманов предложил запретить российским "звёздам" публично хвастаться богатством в Сети.

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