Долгое время остававшийся в стороне от публичной жизни известный российский композитор Игорь Крутой прервал недавно своё молчание.
Артист опубликовал редкие фотографии встречи с тренером Татьяной Тарасовой, которая вынуждена передвигаться на инвалидной коляске из-за проблем со здоровьем.
69-летний музыкант сообщил, что они поделились друг с другом успехами и проблемами, также он получил напутствие больше писать музыки, а в ответ пожелал здоровья.
Увидев опубликованные снимки, поклонники начали активно комментировать изменения во внешности композитора. Многие обратили внимание на то, что Крутой сильно похудел и выглядит теперь совершенно не так, как раньше.
Ранее певец Олег Газманов предложил запретить российским "звёздам" публично хвастаться богатством в Сети.
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