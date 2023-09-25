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Комик Слава Комиссаренко узнал об обмане жены сразу после свадьбы: "Мне просто очень грустно"

1:02
Шоу-бизнес

Белорусский стендапер Слава Комиссаренко женился и узнал о прошлом жены неприятные факты.

Комик Слава Комиссаренко узнал об обмане жены сразу после свадьбы: "Мне просто очень грустно"
Фото: Инстаграм Комиссаренко

Комиссаренко, который прославился своими шутками на Александра Лукашенко, на прошлой неделе взял в жёны украинку Юлию Шашкову. Комик случайно выяснил, что в прошлом его супруга занималась сомнительными вещами, а именно являлась "вебкамщицей". Она получала деньги за виртуальное общение с мужчинами.

Камиссаренко назвал ситуацию унизительной.

"Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнёру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется", — написал комик в социальных сетях.

Он негодует от того, что он узнал факты о жене посреди медового месяца.

"Мне просто очень грустно от того, что все так получилось", — признался юморист.

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КОМИК КОМИССАРЕНКО ЖЕНИЛСЯ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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