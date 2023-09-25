Певец Глеб Викторов признался, что принимал запрещённые вещества перед сорванным концертом в Екатеринбурге

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

27-летний лидер группы "Три дня дождя," певец Глеб Викторов рассказал о скандальном инциденте, который привёл к срыву концерта в Екатеринбурге.

Фото: Telegram-канал Глеба Викторова

В июне этого года артист вышел на сцену в невменяемом состоянии и падал, в итоге концерт пришлось отменить. Викторова направили на реабилитацию, а группа временно прекратила свою деятельность.

В интервью YouTube-каналу "Вписка" (18+) артист признался, что непосредственно перед концертом он употребил законодательством РФ вещества и употребил алкоголь. Он также рассказал, что ещё до выступления почувствовал себя плохо и попросил отменить мероприятие, но ему отказали.

Викторов признался, что, несмотря на шесть попыток закодироваться, он продолжал употреблять большие дозы алкоголя ежедневно, что и довело его до такого плачевного состояния. Певец также отметил, что не помнит самого выступления в Екатеринбурге, и очнулся только на следующий день.

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