Софи Лорен прооперирована после жесткого падения в своем доме в Женеве

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Софи Лорен недавно пережила падение в своей резиденции в Женеве, в результате чего ей потребовалась операция.

Фото: openverse

Инцидент произошел вскоре после того, как она отпраздновала свой 89-й день рождения 20 сентября. Падение привело к травмам и переломам бедра. К счастью, согласно сообщениям газеты Corriere della Sera, операция прошла успешно. Сейчас Софи Лорен готовится к периоду восстановления после процедуры.

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