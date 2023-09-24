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Софи Лорен прооперирована после жесткого падения в своем доме в Женеве

0:31
Шоу-бизнес

Известная актриса Софи Лорен недавно пережила падение в своей резиденции в Женеве, в результате чего ей потребовалась операция.

Софи Лорен прооперирована после жесткого падения в своем доме в Женеве
Фото: openverse

Инцидент произошел вскоре после того, как она отпраздновала свой 89-й день рождения 20 сентября. Падение привело к травмам и переломам бедра. К счастью, согласно сообщениям газеты Corriere della Sera, операция прошла успешно. Сейчас Софи Лорен готовится к периоду восстановления после процедуры.

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Что стало с актрисой Софи Лорен ,ты не поверишь!История успеха!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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