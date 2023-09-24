Лера Кудрявцева сообщила о болезни дочери

Лера Кудрявцева поделилась своими плохим настроением, которое возникло из-за того, что заболела ее пятилетняя дочь Маша. Болезнь ребенка вызвала у нее беспокойство по поводу возможной вирусной инфекции. Телеведущая рассказала об этом беспокойстве в своем Telegram-канале, также упомянув, что старому другу удалось поднять ей настроение.
Журналист Отар Кушанашвили прислал проникновенное видеообращение, в котором похвалил фотографии Леры, сделанные в Санкт-Петербурге. Лера рассказала, как это сообщение Отарика вызвало улыбку на ее лице. Далее она размышляла о прочном характере их дружбы, длящейся 28 лет, и подчеркнула важность семьи и друзей как источника силы в трудные времена.
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