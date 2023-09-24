Womаn.ru пишет, о торжественном вечере Ильдара Абдразакова и его жены Марики в Санкт-Петербурге. Был организован благотворительный ужин, ставший частью начала музыкального фестиваля Abdrazakov Fest. Среди приглашенных гостей были звездные друзья супругов.
Местом проведения мероприятия стал Владимирский дворец, часто именуемый "Малый императорский дворец" за его красоту и монументальность. Гости, включая заметную телеведущую Ксению Собчак, соответствовали величию места, придерживаясь элегантного дресс-кода.
Собчак восхитила подписчиков своим вечерним образом, облачившись в вечернее платье с декольте от российского бренда Rasario, вместе с впечатляющим драгоценным ожерельем. Поклонники засыпали Ксению комплиментами.
41-летняя Ксения Собчак опубликовала видео с ужина только во второй половине следующего дня, признав к тому же, что часто не смывает макияж перед сном, и у неё также бывают похмельные синдромы как у всех.
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