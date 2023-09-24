Вау-декольте: приключения Ксении Собчак в Санкт-Петербурге

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Womаn.ru пишет, о торжественном вечере Ильдара Абдразакова и его жены Марики в Санкт-Петербурге. Был организован благотворительный ужин, ставший частью начала музыкального фестиваля Abdrazakov Fest. Среди приглашенных гостей были звездные друзья супругов.

Фото: Личный аккаунт Ксении Собчак в Instagram

Местом проведения мероприятия стал Владимирский дворец, часто именуемый "Малый императорский дворец" за его красоту и монументальность. Гости, включая заметную телеведущую Ксению Собчак, соответствовали величию места, придерживаясь элегантного дресс-кода.

Собчак восхитила подписчиков своим вечерним образом, облачившись в вечернее платье с декольте от российского бренда Rasario, вместе с впечатляющим драгоценным ожерельем. Поклонники засыпали Ксению комплиментами.

41-летняя Ксения Собчак опубликовала видео с ужина только во второй половине следующего дня, признав к тому же, что часто не смывает макияж перед сном, и у неё также бывают похмельные синдромы как у всех.

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