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Карл III поставил новое условие принцу Гарри: продолжение скандала

0:59
Шоу-бизнес » Зарубежный

Super.ru пишет, о текущих отношениях между принцем Карлом III и его младшим сыном, принцем Гарри.

Карл III поставил новое условие принцу Гарри: продолжение скандала
Фото: "Prince Harry at the 2017 Invictus Games opening ceremony" by E. J. Hersom is licensed under CC BY 2.0.

Сначала сорвалась встреча между Карлом III и принцем Гарри в Виндзорском замке, которую СМИ описали как "эпохальную". А теперь во время своей короткой поездки, Гарри не смог остановиться в Виндзорском замке из-за нехватки свободных апартаментов. Вместо этого Гарри был приглашен в Балморал, где его отец отмечал годовщину смерти королевы Елизаветы, но уже Гарри отказался, объяснив это загруженностью своего графика.

Как сообщает Daily Mail, Гарри теперь обязан уведомлять своего отца о своем приезде и намерении остановиться в одном из королевских дворцов. Похоже, это добавило натяженности в отношениях между принцем Чарльзом и принцем Гарри, которые и ранее были сложными после отстранения Гарри и его жены Меган от королевских обязанностей.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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