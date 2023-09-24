Победитель шоу "Голос. Дети" Валерий Кузаков не смог развернуть Пелагею в новом проекте

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Кузаков впервые принял участие в шоу "Голос.Дети" в девятилетнем возрасте. Сейчас он вернулся на проект "Голос. Уже не дети". Он исполнил песню "Я люблю тебя до слез". Его бывшая наставница Пелагея не узнала молодого человека на слепом прослушивании и не повернулась к нему.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Кузаков стал одним из победителей случайно. В шестом сезоне возник скандал из-за выигрыша дочери певицы Алсу в шоу. В связи с этим решили присудить победу всем, кто попал в финал.

На проекте "Голос. Уже не дети" Кузаков исполнил песню Александра Серова "Я люблю тебя до сёз", но не смог заинтересовать наставников. Пелагея смогла узнать о своём бывшем ученике только после просмотра видеозаписи его выступления в шестом сезоне программы.

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