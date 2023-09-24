Валерий Кузаков впервые принял участие в шоу "Голос.Дети" в девятилетнем возрасте. Сейчас он вернулся на проект "Голос. Уже не дети". Он исполнил песню "Я люблю тебя до слез". Его бывшая наставница Пелагея не узнала молодого человека на слепом прослушивании и не повернулась к нему.
Кузаков стал одним из победителей случайно. В шестом сезоне возник скандал из-за выигрыша дочери певицы Алсу в шоу. В связи с этим решили присудить победу всем, кто попал в финал.
На проекте "Голос. Уже не дети" Кузаков исполнил песню Александра Серова "Я люблю тебя до сёз", но не смог заинтересовать наставников. Пелагея смогла узнать о своём бывшем ученике только после просмотра видеозаписи его выступления в шестом сезоне программы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.