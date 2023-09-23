Фигурист Роман Костомаров впервые показал руку после ампутации кисти

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый фигурист решился на смелый поступок и пришел в студию шоу «Секрет на миллион». В эфире программы спортсмен рассказал все подробности страшной болезни, из-за которой у него были ампутированы ступни обеих ног и кисти рук.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram

Олимпийский чемпион, отвечая на один из вопросов, решил снять протезы и разбинтовать пострадавшие руки. На шокирующих кадрах видно, что Роман остался полностью без кистей рук. При этом, стало известно, что протезы артиста сна одну руку стоят порядка двух миллионов рублей, а зарубежные аналоги в два раза дороже.

Ранее Татьяна Навка рассказала, что не смогла сдержать слез, когда узнала, что Костомарову будут ампутировать конечности.

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