Российская актриса Наталья Рудова не стесняется публиковать в соцсетях откровенные кадры. В этот раз звезда сериала "Универ" превзошла сама себя.
Артистка опубликовала в личном блоге снимок, сделанной в зеркало. Рудова в кружевных белых трусах продемонстрировала рельефный пресс. При этом звезда была без бюстгалтера и прикрывала обнаженную грудь руками.
"Доброе утро", — написала артистка.
Ранее 40-летняя Рудова рассказала, что не соблюдает какой-то определенной диеты. Однако она не употребляется сладкое, мучное и алкоголь. По ее словам, лишние калории она старается перерабатывать в спортзале.
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