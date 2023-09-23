Сестра Жанны Фриске уехала с полуторагодовалой дочерью в Дубай

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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья отправилась со своей дочкой Луной в Дубай. За путевкой она обратилась к своему приятелю.

Фото: личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм

Наталья рассказала, что уже летала с малышкой зарубеж — так, когда Луне было только шесть месяцев они отправились отдыхать на море. Затем она летала с наследницей в Турцию, девочка отлично выдержала 12-часовой полет.

При этом Фриске не всегда берет малышку с собой в поездки. Так, весной она отправилась отдохнуть одна, так как очень устает от материнства. Но на критику подписчиков она ответила, что не устает от дочери, просто иногда хочет отвлечься от бытовых проблем.

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