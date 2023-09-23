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Сестра Жанны Фриске уехала с полуторагодовалой дочерью в Дубай

0:47
Шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья отправилась со своей дочкой Луной в Дубай. За путевкой она обратилась к своему приятелю.

Сестра Жанны Фриске уехала с полуторагодовалой дочерью в Дубай
Фото: личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм

Наталья рассказала, что уже летала с малышкой зарубеж — так, когда Луне было только шесть месяцев они отправились отдыхать на море. Затем она летала с наследницей в Турцию, девочка отлично выдержала 12-часовой полет.

При этом Фриске не всегда берет малышку с собой в поездки. Так, весной она отправилась отдохнуть одна, так как очень устает от материнства. Но на критику подписчиков она ответила, что не устает от дочери, просто иногда хочет отвлечься от бытовых проблем.

Ранее актриса Юлия Меньшова раскрыла свои методы воспитания детей.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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