Певец Руслан Алехно в студии шоу "Привет, Андрей!" поделился удивительной историей любви своих родителей. Он исполнил в программе песню "Лебединая верность", под которую его отец и мать танцевали на свадьбе.
"Они познакомились и на четвертый день поженились. И песней, под которую они танцевали на свадьбе, была "Лебединая верность". Это их такой "гимн любви" наверное. Потому что они сорок три года вместе", — рассказал певец.
Родители Руслана Алехно вместе живут в деревне Слободке, где занимаются выращиванием овощей, фруктов, ягод и каждый год собирают богатый урожай. Однако познакомились они совершенно случайно.
Отец Руслана по возвращении из армии узнал, что его возлюбленная вышла замуж, и отправился на танцы с другом, где ему приглянулась "интересная девчонка". В тот вечер мать Руслана отказывала всем, кроме одного. Он и стал ее супругом.
"Это была любовь с первого взгляда", — вспоминает мать артиста.
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