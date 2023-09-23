Родители Руслана Алехно поженились на четвертый день после знакомства

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Руслан Алехно в студии шоу "Привет, Андрей!" поделился удивительной историей любви своих родителей. Он исполнил в программе песню "Лебединая верность", под которую его отец и мать танцевали на свадьбе.

Фото: prt scr youtube.com/Руслан Алехно

"Они познакомились и на четвертый день поженились. И песней, под которую они танцевали на свадьбе, была "Лебединая верность". Это их такой "гимн любви" наверное. Потому что они сорок три года вместе", — рассказал певец.

Родители Руслана Алехно вместе живут в деревне Слободке, где занимаются выращиванием овощей, фруктов, ягод и каждый год собирают богатый урожай. Однако познакомились они совершенно случайно.

Отец Руслана по возвращении из армии узнал, что его возлюбленная вышла замуж, и отправился на танцы с другом, где ему приглянулась "интересная девчонка". В тот вечер мать Руслана отказывала всем, кроме одного. Он и стал ее супругом.

"Это была любовь с первого взгляда", — вспоминает мать артиста.

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