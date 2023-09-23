Российская певица Ольга Кормухина обвинила свою коллегу Полину Гагарину в краже ее аранжировки на песню Виктория Цоя "Кукушка". Об этом она заявила со сцены во время выступления в Чите, сообщает издание chita.ru.
Кормухина рассказала, что ее созданная ею аранжировка покорила поклонников композиции и выстрелила на первые строчки топ-чартов. Однако в дело вмешалась "могущественная рука".
"В 2015 году мы услышали свою аранжировку в фильме "Битва за Севастополь", украденную господами Меладзе и Гагариной. Доказать ничего невозможно, потому что, к сожалению, вы сами знаете нашу судебную систему", — заявила Кормухина.
Однако она счастлива, что смогла отстоять право исполнять песню.
Ранее мы писали, что Наталья Штурм напугала поклонников заявлением о "дырках в голове".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.