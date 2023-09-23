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Ольга Кормухина обвинила Меладзе и Гагарину в краже кавера на песню "Кукушка"

0:58
Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Кормухина обвинила свою коллегу Полину Гагарину в краже ее аранжировки на песню Виктория Цоя "Кукушка". Об этом она заявила со сцены во время выступления в Чите, сообщает издание chita.ru.

Ольга Кормухина обвинила Меладзе и Гагарину в краже кавера на песню "Кукушка"
Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Кормухина рассказала, что ее созданная ею аранжировка покорила поклонников композиции и выстрелила на первые строчки топ-чартов. Однако в дело вмешалась "могущественная рука".

"В 2015 году мы услышали свою аранжировку в фильме "Битва за Севастополь", украденную господами Меладзе и Гагариной. Доказать ничего невозможно, потому что, к сожалению, вы сами знаете нашу судебную систему", — заявила Кормухина.

Однако она счастлива, что смогла отстоять право исполнять песню.

Ранее мы писали, что Наталья Штурм напугала поклонников заявлением о "дырках в голове".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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