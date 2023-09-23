Телеведущая Ксения Бородина вновь посмеялась над Викторией Боней

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина не смогла пройти мимо того факта, что перенесшая операцию на лице Виктория Боня приобрела себе новый айфон.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

В своем блоге Бородина поинтересовалась у подписчиков, все ли уже успели выложить фото с новым айфоном в руке. За несколько часов до этого Виктория Боня похвасталась новым приобретением. В настоящее время модель гаходится в США на реабилитации после пластической операции. Чтобы порадовать себя, она устроила шопинг и приобрела айфон, а также кольцо Cartier.

Ранее Ксения Бородина уже высмеивала Боню за то, что она пропагандирует "улучшайзинг" вместо того, чтобы учить девушек любить себя такими, какие они есть.

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