Актриса Юлия Меньшова рассказала о свободе в воспитании детей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Меньшова воспитала двоих детей, поэтому смело может давать дельные советы, однако она утверждает — общего рецепта дать невозможно.

Фото: prt scr youtube.com/Сама Меньшова

"В целом, я полагаю, что во всем нужна мера. И в свободе, и в родительском контроле. Маленьким детям необходима наша опека, а подросткам, дистанция, позволяющая учиться принимать решения и совершать небольшие поступки. Но общего рецепта дать невозможно. Потому что воспитание детей — это самый индивидуальный и субъективный процесс в мире", — заявила она в интервью Woman. ru.

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