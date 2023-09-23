Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров жёстко прошёлся по артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, и выступают с критикой Родины. Актёр также отметил, что ему очень жаль этих людей.
В программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" Башаров выразил стопроцентную уверенность в том, что колллеги-артисты, занявшие антироссийскую позицию, очень скоро "будут кусать локти, несмотря на то, что это очень сложно".
Артист заявил также, что собирается в ближайшее время жениться на 36-летней актрисе Анастасии Борисовой.
Ранее появился список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО.
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