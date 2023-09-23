Марат Башаров жёстко высказался об уехавших из России после начала СВО артистах

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров жёстко прошёлся по артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, и выступают с критикой Родины. Актёр также отметил, что ему очень жаль этих людей.

Фото: "Basharov Marat" by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

В программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" Башаров выразил стопроцентную уверенность в том, что колллеги-артисты, занявшие антироссийскую позицию, очень скоро "будут кусать локти, несмотря на то, что это очень сложно".

Артист заявил также, что собирается в ближайшее время жениться на 36-летней актрисе Анастасии Борисовой.

Ранее появился список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Марат Башаров извинился на Первом канале перед женой