Айза-Лилуна Ай раскритиковала певицу Славу за алкоголизм и манипуляции

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале высказалась по поводу неоднозначного поведения певицы Славы. Звезда соцсетей уверена, что исполнительница манипулирует своими подписчиками и навязывает им образ жизни с алкоголем.

Фото: novyefoto.ru

"Слава поняла, как манипулировать теми, кто не сможет себе позволить такие дорогие операции и точно не знает о последствиях и в целом о хирургии, и выжимает их как может. Знаю, что многие ее поддерживают, я так же поддерживаю ее в помощи женщинам, которые пострадали от рук хирурга Хайдарова. Но во многом она врет и управляет умами простых людей из глубинки, для которых алкоголь — это часть их жизни", — написала Айза.

По ее словам, жалобы Славы на неудачную пластику нужно соотносить с ее образом жизни. Айза не понаслышке знает, что если человек запланировал поход к пластическому хирургу, то должен быть морально готов к здоровому образу жизни.

Ранее Айза выложила архивное видео с бывшим мужем, на котором она предстала в нетрезвом виде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.